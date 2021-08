Vacunación adolescentes y segundas dosis, loes ejes de reunión de ministros de Salud de todo el país

Noticias

2 de Agosto - El encuentro busca definir los lineamientos técnicos de la vacunación a menores de entre 12 y 17 años, que las distintas jurisdicciones comenzarán a aplicar entre esta semana y la que viene.

El Consejo Federal de Salud (CoFeSa), integrado por titulares de las carteras sanitarias de todas las provincias, se reúne este lunes para ultimar detalles de la vacunación contra el coronavirus en adolescentes de 12 a 17 años y definir las estrategias para avanzar en la aplicación de las segundas dosis.



Esta prvisto que durante el encuentro, que se realizará en forma virtual a partir de las 13.30, se definan los lineamientos de las cuestiones técnicas de la vacunación a adolescentes que luego serán implementados por cada jurisdicción que comenzará a aplicar las primeras dosis entre esta semana y la que viene.



Por otra parte, debatirá diferentes estrategias para avanzar a la brevedad en la aplicación de las segundas dosis y completar los esquemas, uno de los objetivos centrales de agosto.



El miércoles pasado la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presentó ante referentes de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), de la Defensoría Niños, Niñas y Adolescentes, y funcionarios de las carteras sanitarias provinciales las condiciones de priorización para la vacunación que se consensuaron en el CoFeSa a partir de las recomendaciones de expertos y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.



Las condiciones de priorización definidas para que los adolescentes de 12 a 17 años reciban la vacuna contra la Covid-19 son diabetes tipo 1 o 2, obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40), enfermedad cardiovascular crónica (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas) y enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes), así como síndrome nefrótico.



También tendrán prioridad aquellos con enfermedad respiratoria crónica (enfermedad pulmonar obstructiva crónica -EPOC-, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave), requerimiento de oxígeno terapia, enfermedad grave de la vía aérea y hospitalizaciones por asma.

Otras condiciones que serán priorizadas son la enfermedad hepática (cirrosis y hepatitis autoinmune), adolescentes que viven con VIH independientemente del CD4 y CV; pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas, pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o "activa".



Las personas entre 12 y 17 años con tuberculosis activa, discapacidad intelectual y del desarrollo, Síndrome de Down, con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos y aquellas que vivan en lugares de larga estancia también serán prioridad.



Por último, se contemplará también en esta primera etapa a personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual; con carnet único de discapacidad (CUD) vigente, con pensión de ANSES por invalidez, aunque no tengan CUD y con pensión de ANSES por trasplantes, aunque no tengan CUD.



Durante la semana pasada, la cartera sanitaria distribuyó 900.000 dosis de la vacuna Moderna para comenzar con la vacunación de este grupo priorizado.



La semana pasada, la subsecretaria de Gestión de la información bonaerense, Leticia Ceriani informó a Télam que en la provincia se habían anotado 615 mil adolescentes y apuntó que de ellos uno 100 mil "serán priorizados porque están en una situación de mayor vulnerabilidad", a quienes ya se le enviaron turnos para esta semana.



A su vez, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, señaló en una entrevista en el canal TN que en el distrito se inscribieron 10 mil adolescentes con estas comorbilidades, que comenzarán a ser vacunados a partir de mañana.



La vacuna que se aplicará será la del laboratorio Moderna que fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para su aplicación en adolescentes, y de la que la Argentina recibió 3,5 millones de dosis donadas por Estados Unidos.

