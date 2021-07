Cecsagal cumplió 70 años con el cooperativismo a flor de piel

Alvear

29 de Julio - Este jueves 29 de Julio, Cecsagal celebró sus siete décadas, toda una historia de crecimiento y desarrollo junto a la región, siempre portando la bandera del cooperativismo.

Con la presencia del Presidente de Cecsagal Héctor Ambrosini, el Vicepresidente Gustavo Rubio, el Secretario Néstor Sánchez, los consejeros de Cecsagal, el intendente Walther Marcolini, el Subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia Sergio Moralejo, los concejales Daniel López (Pro), Stella Montoya (PJ) y Pablo Longo (UCR), delegados de distritos en representación de toda la comunidad, parte del personal de la cooperativa, el Presidente de la Cámara de Comercio de Gral Alvear Andrés Vavrik y referentes de importantes Cooperativas locales, se celebró este jueves el 70º Aniversario de Cecsagal.

La Cooperativa es, sin lugar a dudas, un emblema en la región tanto por los servicios que brinda como ser una constante difusora de los valores del movimiento cooperativo.

El Presidente de Cecsagal Héctor Ambrosini, recordó a quienes dieron vida a Cecsagal, allá por el año 1951 cuando se conformó el primer Consejo de Administración encabezado por Víctor Velazco: "Festejamos en su memoria, pero siempre mirando al futuro, con más servicios en marcha y proyectos que llevan a la Cooperativa a un lugar de pilar fundamental para sus asociados", indicó.

En los últimos años, Cecsagal ha marcado un camino de crecimiento constante en el que ha invertido y crecido en servicios y calidad, en este sentido el Vicepresidente Gustavo Rubio, señaló: "Habría sido imposible este presente de la Cooperativa, sin la visión de don Víctor Velazco y las primeras comisiones, que han seguido las posteriores generaciones, pensando siempre en mejorar la calidad de servicio", al tiempo que remarcó el avance permanente en materia de servicios y relación con la comunidad, a la que la Cooperativa ha acompañado de cerca durante su crecimiento: “La actualidad, nos encuentra con la calidad como premisa de gestión, y también lo fue para los que comenzaron con este gran proyecto”.

Rubio, no dejó pasar la oportunidad para hacer hincapié en la trascendencia del cooperativismo, y del gran compromiso y profesionalismo de los trabajadores de la Cooperativa: "No sé cuantificar todo lo que vuelca el cooperativismo al desarrollo socioeconómico de las ciudades, pero si sé que es indispensable para seguir avanzando".

Por su parte el intendente Walther Marcolini, subrayó la importancia no sólo de los inicios de la Cooperativa, sino también de la relevancia de celebrar 70 años como cooperativa en nuestro país, y enumeró principios cooperativos a los que consideró fundamentales, como la educación cooperativa, y la relación con otras cooperativas, lo que ha permitido tamaño crecimiento.

Durante esta celebración se entregaron presentes a delegados, en representación de todo el Cuerpo de Delegados que conforman la Cooperativa. Además la Municipalidad de General Alvear, el Concejo Deliberante, la Cámara de Comercio y Corspuvi, entregaron placas homenajeando a Cecsagal.

Al finalizar el encuentro, se descubrió una placa que mantendrá viva en la memoria este momento histórico de la Cooperativa.