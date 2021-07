Fue inaugurado el Jardín maternal "Luna de Papel"

Alvear

21 de Julio - El Titular de la Dirección General de Escuelas José Thomas junto al Intendente Marcolini, José Vilches, Jorge Pérez, el coordinador de Delegaciones Regionales Gustavo Capone, la Directora de Educación Roxana Molero, la Delegada de la DGE Magalí Oneschuk inauguraron el nuevo edificio del Jardín Maternal Municipal N° 194 Luna de Papel, ubicado en calle San Martín s/n, entre La Pampa y Neuquén, en el Distrito de San Pedro del Atuel.

La remodelación del nuevo edificio del Jardín Maternal Municipal Luna de Papel ubicado en la parte interna del edificio Responde, donde además se hizo una ampliación, es algo que los niños, docentes y no docentes anhelaban para que los pequeños puedan aprender en las mejores condiciones.

La Directora de Educación Roxana Molero resaltó la tarea realizada: “Pondremos todo de nuestra dedicación para que los niños crezcan en un clima de afecto y contención, fundamental para una infancia sana. Agradezco al personal docente y no docente por cómo vienen trabajando con los pequeños del jardín y del CAE, también al Intendente Walther Marcolini porque hizo todas las gestiones necesarias para que éste sea el primer jardín municipal con edificio propio”.

La ampliación y remodelación del Jardín maternal municipal Luna de Papel se hizo prioridad porque no contaba con un edificio propio. La ampliación es de más de 45m², lo que implica un total de 130m² construidos, con una inversión de un millón doscientos mil pesos. La obra se concretó con materiales acopiados por el municipio, porque se trata de utilizar al máximo los recursos municipales para poder ejecutar más obras.

Por su parte, el Titular de la Dirección General de Escuelas José Thomas expresó: “Fue emocionante ver a dos pequeñas de tres años que estrecharon sus brazos a mitad del Himno Nacional, ahí es donde empieza la Patria, cuando se empiezan a conocer, a aprender, esa es la base de la educación obligatoria. La educación más importante de nuestros niños se forja en sus cinco primeros años y en Alvear tienen un Intendente obsesionado con esta educación y en poder darle más a los más pequeños”.

En este marco Thomas destacó: “Los SEOS hacen una función social trascendental que la llevan adelante los intendentes y hoy se incorporan los CAE, Centros de Apoyo a la Enseñanza, para que todos los chicos aprendan. Mendoza tiene resultados muy alentadores en cuanto a la vinculación de los chicos en la pandemia, dado que tenemos más alumnos que el año anterior”.

El Intendente Walther Marcolini agradeció la presencia del Director General de Escuelas por el trabajo mancomunado con el Gobierno Provincial, dado que consideró que lo que iguala, integra y permite la inclusión verdadera es la educación. “En General Alvear tenemos una visión de la política al servicio de la sociedad, por eso es bueno que estén en esta inauguración los papás, los niños y los docentes. El Estado debe estar presente cuando da soluciones, construye junto al sector social, a la comunidad, cuando da respuesta a las necesidades principales, y como en este caso a la contención de la primera infancia”.

El Jefe Comunal agradeció a la Dirección de Educación, y a la Dirección General de Escuelas, que hacen posible que los jardines estén presentes en estas locaciones, también a las docentes que tiene la responsabilidad de verlos crecer y ayudarlos a aprender, y al equipo no docente. “A la Secretaría de Obras y a la Dirección de Obras Públicas por poner en valor la idea de equipo, porque de otro modo no se logran los frutos, en una localidad donde tenemos un fuerte compromiso en ayudar al desarrollo, trabajamos un concepto básico central que es el desarrollo local, poniendo en valor un territorio, poniendo en valor a las familias interactuando con el Estado, por eso hay mejora en la calidad de vida. Es por ello también que se está construyendo el edificio de la Delegación Municipal, que contará con servicio de farmacia y cajero automático, para que el vecino no deba desplazarse 40km para acceder a un remedio o extraer dinero”.

Las políticas públicas municipales están descentralizadas a todos los distritos, con las mismas oportunidades para los vecinos, para llegar con las mismas respuestas , subrayó Marcolini y añadió: “Construimos un SUM en el Barrio Zangrandi de Alvear Oeste, hoy es el anexo del Jardín Maternal, pero tiene que ir el próximo Jardín Maternal allí y es lo que venimos trabajando con el Director General de Escuelas, que es una respuesta real a los problemas de una sociedad con vulnerabilidades , que deben ser resueltas y allí está el estado presente”.

“Solicito a cada familia de Carmensa que estén junto al Estado para sacar Carmensa adelante, con las obras de asfalto, el boulevard, red de agua potable, mejora en la infraestructura de comunicaciones telefónicas y de Internet, la obra de la Delegación municipal, confirman este Estado presente, donde cada vecino puede trabajar y actuar con la misma actitud positiva para que el Distrito salga adelante”, concluyó el Intendente.

Es bueno señalar que tras la inauguración del flamante edificio, el intendente Walther Marcolini le presentó al Director General de Escuela José Thomas, el proyecto del Edificio Educativo Integrado Sustentable UGACOOP.