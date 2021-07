Noticias

OSEP: Test para detectar el Virus del Papiloma Humano

14 de Julio - Hasta ahora las campañas de prevención de cáncer de cuello de útero estaban dirigidas a la realización del PAP y colposcopia. Con este innovador estudio OSEP brinda la posibilidad de acceder a una examen que arroja, con mayor precisión, la presencia o no del ADN de Virus del Papiloma Humano. Sobre todo se anticipa a la aparición de lesiones cancerígenas/cancerosas provocadas por el VPH.