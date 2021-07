Llegan desde China y Rusia vacunas que se sumarán a las 28 millones de dosis recibidas por el país

Noticias

10 de Julio - El vuelo con destino a Beijing en busca de vacunas Sinopharm estará de regreso en Argentina el lunes a las 19. El vuelo a Moscú traerá más dosis del componente 2 de la Sputnik V.

Dos nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas traerán en las próximas horas desde China y Rusia cargamentos de vacunas Sinopharm y Sputnik V componente 2, que se sumarán a las más de 28 millones de dosis recibidas por Argentina desde el inicio del plan de inmunización contra el coronavirus que avanza en niveles récord.



Una nave de Aerolíneas Argentinas partió este sábado rumbo a China para traer un cargamento de vacunas Sinopharm, en tanto que el avión a Rusia que había sido anunciado para este sábado finalmente partirá en la madrugada del domingo en busca de componente 2 de la Sputnik V.



El vuelo AR1074 despegó a las 12.50 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, realizará una escala intermedia en Madrid en la ida como en la vuelta y su regreso se encuentra programado para las 19.10 del lunes.

Se trata de la trigésima segunda salida en búsqueda de vacunas y el tercero de la serie de diez vuelos que la empresa confirmó para el mes de julio y que traerán 8 millones de dosis de la vacuna fabricada por el China National Pharmaceutical Group Corp.



"Son 8 millones de vacunas en un plazo de 15 días, un esfuerzo logístico muy grande que nos permite traer una cantidad de dosis muy importante y que van a permitir seguir vacunando a un buen ritmo", señaló Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas.



Por su parte, el vuelo que debía salir en la mañana del sábado hacia Moscú fue pospuesto y saldrá a las 3 de la madrugada de este domingo.



Según lo previsto, este vuelo traerá nuevas dosis del componente 2 de Sputnik V para continuar completando los esquemas de vacunación de la población en todo el territorio.



Aerolíneas lleva completados hasta ahora 30 vuelos para el transporte de vacunas desde el inicio de la pandemia, de los cuales 9 tuvieron como destino a Beijing y en los cuales se trajeron al país 6.731.200 de dosis.



Además, se concretaron hasta ahora 21 vuelos a Moscú en los que se transportaron 11.263.375 dosis de la vacuna producida por el Instituto Gamaleya, por lo que, en el total de operaciones realizadas por la línea de bandera, se trasladaron 17.994.575 de dosis y también hubo otros vuelos que arribaron al país con dosis provistas a través del sistema Covax.



Hasta el momento arribaron al país un total de 28.383.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.890.160 del componente 2); 7.536.000 a las Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.



En tanto que el Gobierno bonaerense realizó la segunda jornada especial de vacunación contra el coronavirus, con recorridos casa por casa y 104 postas itinerantes ubicadas en estaciones de trenes, clubes de barrio e instituciones, más la participación de 2.500 voluntarios, luego de haber alcanzado ayer un récord de 181.605 personas inmunizadas en un solo día, de las cuales 30.814 se presentaron sin turno previo.



Sobre los números registrados este viernes, el gobernador Axel Kicillof agradeció anoche en su cuenta oficial de Twitter a "todos los trabajadores y trabajadoras que lo hicieron posible, y a las y los bonaerenses que se suman día a día", en referencia a la campaña Buenos Aires Vacunate, para luego subrayar que "la vacuna es libertad".



Por su parte, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, subrayó en declaraciones a Radio 10 que el avance del plan de inmunización "ya no se detiene, cada vez falta menos", tras lo cual definió a la campaña contra la Covid-19 como "excelente", ya que la Argentina "en este tiempo, en el mundo, es el país con mayor nivel de aplicación (de vacunas) por cantidad de habitantes".



Y sobre la evolución de la curva de contagios, detalló: "Venimos bajando sostenidamente los casos y, si bien todavía el número de contagios es alto, ya estamos por debajo del pico del año pasado y con un sostenido descenso".



Tras el diagnóstico, el funcionario remarcó que la estrategia sanitaria en este contexto de la pandemia consiste en "dilatar lo más posible el ingreso de nuevas variantes" a la Argentina para, mientras tanto, "seguir inmunizando a toda la población".



Sobre ese punto, reconoció que en las últimas horas se registraron 3 casos de la variante "Delta" aunque informó que a cada una de las personas a las que se les detectó esa mutación del virus "se les aplicaron todas las tareas epidemiológicas y procedimos al aislamiento y controles", y en ese sentido reafirmó que el objetivo es "buscar, detectar y bloquear para que no se expanda".



Gollan visitó por la mañana la posta de vacunación itinerante del club Villa Elvira del barrio Centenario de Lomas de Zamora, donde estuvo acompañado por el intendente Martín Insaurralde, el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin, y la diputada nacional Daniela Vilar (FdT-Buenos Aires), tres dirigentes de ese municipio del sur del conurbano.



"Es un esfuerzo enorme el que se viene llevando a cabo en este operativo de vacunación", destacó el ministro durante la recorrida, y al hacer un balance del promedio de inoculaciones diarias del programa de vacunación en la provincia detalló que "hace más de 10 días" que no baja de "170 mil vacunas aplicadas por jornada".