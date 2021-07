Argentina lideró el ranking mundial de vacunación en la última semana

Noticias

10 de Julio - Con 0,87 dosis cada 100 personas, el país ocupó el primer puesto mundial por la cantidad de dosis diarias aplicadas cada 100 personas, según el informe del sitio Our World in Data, de la Universidad de Oxford. Superó a países como Italia (0,86 vacunas cada 100 habitantes), Francia (0,84), China (0,82) y Alemania (0,76).

El ritmo de vacunación contra el coronavirus en la Argentina se incrementó notablemente en la última semana y el país ocupó el primer puesto mundial por la cantidad promedio de dosis diarias aplicadas cada 100 personas, según los últimos datos publicados en el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford.



El informe del sitio especializado reportó que la Argentina, con 0,87 dosis cada 100 personas, superó en los últimos siete días hasta ayer a países como Italia (0,86 vacunas cada 100 habitantes), Francia (0,84), China (0,82) y Alemania (0,76).



En la región, detrás de la Argentina se ubicó Brasil con un ritmo de vacunación de 0,62 dosis cada 100 personas en el promedio semanal.

"En la Argentina se aceleró mucho el ritmo de vacunación en las últimas semanas gracias a la disponibilidad de dosis", dijo a Télam la docente e investigadora Soledad Retamar, quien integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).



En relación al informe que ubica al país liderando el ranking de inoculaciones durante los últimos siete días, Retamar explicó que "en el caso de países como los Estados Unidos llegaron a un techo en la cantidad de personas que quieren vacunarse y les está costando superarlo".



Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacó las cifras de Our World in Data al colocar en su cuenta de Twitter el gráfico en el que la Argentina figura entre los cinco países con mayor ritmo de vacunación.



"Impresionante como está creciendo el ritmo de vacunación en Argentina. Y esto ya no se detiene. Fuerza, que cada vez falta menos!", escribió Gollan.

En tanto, el senador provincial correntino Martín Barrionuevo, quien analiza las cifras desde el inicio de la pandemia, afirmó a Télam que la Argentina "está adquiriendo un ritmo de vacunación que en este momento es el mayor ritmo de vacunación global", pero aseguró que "independientemente de ese dato lo viene sosteniendo desde hace un tiempo y eso es lo importante".



"Se están vacunando más de 2,5 millones de personas por semana; casi el 6% de la población se vacunó en la última semana", remarcó Barrionuevo, quien consideró que "es un dato muy importante para poder sostener una campaña de vacunación, que en cinco o seis semanas puede llegar a tener cerca del 85% de los mayores de 18 años vacunados con una dosis, mientras se avanza con la segunda dosis".

Un punto que pidió considerar Retamar es que "en algunas ciudades de la Argentina se dio a conocer que están teniendo problemas porque los más jóvenes no se quieren vacunar".



"Es muy importante en este momento comenzar con campañas de concientización para que los jóvenes se vacunen, ya que es muy necesario para alcanzar la tan ansiada inmunidad de rebaño", apuntó.



Según los últimos datos sobre el plan de vacunación del Ministerio de Salud, un total de 24.311.481 personas fueron vacunadas, de las cuales 19.332.044 recibieron la primeras dosis y 4.979.437 el esquema completo de inmunización. Además, ya fueron distribuidas a las jurisdicciones 27.582.944 de dosis.

Los datos destacan que el 60% de los mayores de 20 años ya iniciaron su esquema de inmunización y que solo resta inocular a un 6% de la población mayor de 60 años para alcanzar el 95% de cobertura con una dosis.



Asimismo, iniciaron su esquema de vacunación el 86% de los mayores de 50 años, el 88,7% de las personas con 60 años y más y el 87,2% de quienes tienen 70 años o más.



En la misma situación se encuentra el 67,9% de las personas entre 40 y 44 y el 70,4% de la franja etaria de 45 a 49, mientras ya completaron su esquema de inmunización el 39,6% de las personas de 60 años y más y el 46,6% de los mayores de 70 años.

Fuente: Telam