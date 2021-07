Así funcionará la recolección de residuos y la poda en el departamento.

Alvear

El Director de Servicios Públicos Pablo Reyes destacó que este viernes, en el marco del feriado por el Día de la Independencia de nuestra Nación, no habrá recolección de residuos ni poda. Los vecinos del departamento deberán tener en cuenta que este viernes 9 de Julio, no se realizará ningún tipo de recolección de residuos, ni Tipo A, ni Tipo B: “Le pedimos a los vecinos que no saquen los residuos de cocina, y que tengan un poquito de paciencia hasta el día lunes”.

Asimismo aclaró que el sábado se llevará adelante la recolección Tipo B en los sectores donde habitualmente se presta este servicio.

En cuanto a la poda, el funcionario manifestó que en el día de hoy se trabajó en el Barrio El Caldén, y también en otros puntos del departamento con el mantenimiento de las cunetas, lo que incluye limpieza y desmalezamiento de estos sectores. “El programa de poda contempla también la erradicación del arbolado que se encuentra en mal estado, hay muchos árboles que necesitan mantenimiento porque terminan siendo peligrosos, esto lo realizamos en conjunto con Recursos Naturales de la Provincia”.