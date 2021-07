Buscan beneficiar a los productores ante la crisis hídrica

General

8 de Julio - El Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental Carlos Ponce junto al Director de Agricultura, Ganadería y Faena dieron detalles del Programa de recuperación de perforaciones y bombas de riego que se llevará a cabo en Bowen y en San Pedro del Atuel.

Carlos Ponce, Secretario de Desarrollo, se refirió a la inversión que se realizará para la recuperación de dos perforaciones: “Son $4.337.000 para realizar la recuperación de dos perforaciones de riego y un sistema de impermeabilización”.

En el marco del Programa de Desarrollo Económico, recuperación productiva económica y social denominado Recuperación de Perforaciones y Bombas de Riego, cuyo objetivo es atacar los efectos de la crisis hídrica trabajando sobre el desarrollo de la oferta del agua, se otorgará en concepto de aporte no reembolsable (ANR) con cuentas a rendir la suma de $3.212.000. $ 2.812.000 beneficiarán a dos consorcios de riego agrícola ubicados en el distrito de Bowen, Consorcio Bayne sobre Ruta 188 en inmediaciones de Calle 16 favoreciendo a 10 productores contribuyendo a la irrigación de 70 has y Consorcio el Alto sobre Calle 22 casi Calle “O” favoreciendo a 12 productores contribuyendo a la irrigación de 105 has.

“Agradezco a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Nación porque el municipio ha sido beneficiado con dos PMO para recuperar estas perforaciones”. El financiamiento de la presente acción se realizará con fondos gestionados y otorgados por el Programa Manos a la Obra de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por un total de $2.512.000 y $ 300.000 con fondos municipales.

Carlos Ponce agradeció al Concejo Deliberante que acaba de aprobar sobre tablas, con el voto de los diez concejales, la modificación para que esta nueva modalidad de impermeabilización pueda llevarse adelante en San Pedro del Atuel, dado que no tiene consorcios hoy para poder llegar con el subsidio.

La Comuna también aportará $ 400.000 que serán destinados a la compra de material para la impermeabilización de un tramo de 800 metros en el canal primario Garcia-Monfort en San Pedro del Atuel. El tramo a impermeabilizar posee una de las mayores pérdidas registradas según la campaña de aforo 2.020. Las pérdidas calculadas llegan en promedio a 600/700 l/s, que se traducen en un 36.4 % del caudal asignado.

Beneficiará a 160 padrones con un total de 3.350ha (33% superficie de inspección), principalmente de la Colonia Rusa. La ejecución de la obra se realiza en conjunto entre la Dirección de Agricultura, Ganadería y Faena de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, la Inspección de Cauce San Pedro del Atuel, la Subdelegación de Aguas del Río Atuel y regantes del distrito.

Para lo cual, Agustín Anzorena detalló que la Municipalidad realiza un aporte económico para la compra del nylon de 250 micrones para impermeabilizar el canal; Irrigación brinda personal técnico y maquinaria complementaria; Inspección de Cauce de Carmensa pone a disposición maquinaria y un Ingeniero Agrónomo; los productores de la Colonia Rusa van a colaborar con la mano de obra para la ejecución”.