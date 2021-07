Docena: "Las tres vacunas que hay en Argentina se pueden combinar sin problema"

Noticias

6 de Julio - El investigador del Conicet explicó que hay estudios que demuestran los beneficios de mezclar diferentes plataformas y aseguró que lo importente es inmunizar a la población con dos dosis antes que llegue la variante Delta al país.

El doctor en Bioquímica e investigador del Conicet Guillermo Docena afirmó este martes "que las tres vacunas que hay en Argentina se pueden combinar sin problema" y dijo que hay que lograr que la población esté inmunizada con dos dosis antes de que haya circulación comunitaria de la variante Delta en el país.



"Hemos analizado a partir de otros trabajos que las mejores combinaciones se encuentran mezclando plataformas distintas, como Pfizer y AstraZeneca; funcionan mejor que si te das dos dosis de la misma. Y acá podemos hacerlo con Sputnik y Astrazeneca, que son de la misma plataforma, combinándolas con Sinopharm", precisó el especialista.



En esta misma línea, Docena consideró que "las tres vacunas que hay en Argentina se pueden combinar sin problema, no hay muchas restricciones en cuanto a combinaciones".

A modo de ejemplo, mencionó que en el caso de quienes se inocularon con el primer componente de la Sputnik V en la Argentina y se van a Estados Unidos a vacunarse, "no se den la de Janssen (de una única dosis) porque tiene el mismo adenovirus que el componente uno" de el inmunizante ruso.



Asimismo, explicó en diálogo con Radio Nacional que "todas las variantes como tienen una pequeña diferencia con la original, y las vacunas están hechas para la variante de Wuhan (China), se reduce la eficacia".

Con respecto a la variante Epsilon, dijo que "no es nueva, sino que es la variante de California" que el año pasado produjo estragos en Estados Unidos y aseguró que en la Argentina la que va a ingresar es la variante Delta, originada en India.



"La variante Delta afecta principalmente a los no vacunados, y dentro de los que sí lo están, no afecta a los que tienen dos dosis, por eso es importante en nuestro país vacunar y prepararnos porque su llegada es inminente", advirtió.

En relación a las investigaciones de combinación de vacunas que llevan adelante la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), donde Docena es profesor, comentó que se comenzó en enero pasado "a estudiar la respuesta inmune en vacunados y ahora nos vamos acoplar al pedido del Ministerio" de Salud que puso en marcha ensayos para esa combinación.



"En principio ya hay una base de datos de gente que se ha vacunado y se sigue vacunando donde van a salir los voluntarios a los que se le van a ofrecer distintos tipos de combinaciones pero no quita que no se abra un registro nuevo de aquellos que quieran formar parte de integrar este trabajo", indicó.



"Veremos si logran la misma eficacia de los diez estudios ya realizados en el exterior", concluyó.

Fuente: Telam