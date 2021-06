Llegan más dosis del componente 2 de la Sputnik y comienza la producción en el país

Noticias

24 de Junio - Lo anunció en Twitter la cuenta oficial del equipo que desarrolla la vacuna. La nueva partida llegará, como sucedió en casos anteriores, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que traería, además, el reactivo necesario para fabricar en el país el segundo componente.

Dos aviones de Aerolíneas Argentinas despegarán este fin de semana desde Buenos Aires hacia Moscú para buscar vacunas de los dos componentes de la Sputnik V, en tanto la semana próxima comenzará a fabricarse en el país la dosis complementaria del inmunizante de origen ruso, informaron fuentes oficiales.



La confirmación se dio en el marco de una reunión que mantuvieron la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini con los máximos representantes del Fondo Ruso de Inversión Directa, su director ejecutivo, Kirill Dmitriev; y el primer director general adjunto, Anatoly Braverman.



“Mantuvimos un encuentro en el que los instamos a dar cumplimiento al contrato y a acelerar la llegada de dosis del componente 2 y obtuvimos su compromiso a dar prioridad a la Argentina y asegurar la provisión de ambos componentes”, indicó Vizzotti.

La información ya había sido adelantada a través de una publicación en Twitter de la cuenta oficial del equipo “Sputnik V”, del Instituto Gamaleya.

“El equipo de #SputnikV confirma que el segundo componente de la vacuna va a llegar a Argentina a principios de la semana próxima. Además, la semana que viene el laboratorio argentino @richmond_lab empezará a producir el segundo componente de la Sputnik V en su planta”, indicó la publicación.



La Sputnik V en Argentina



La nueva partida llegará, como sucedió en casos anteriores, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que traería, además, el reactivo necesario para fabricar en el país el segundo componente de la vacuna rusa, tal como ocurrió con el primero.



Richmond fue el laboratorio elegido para producir y envasar las vacunas de forma masiva, después de que el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Nikolái Gamaleya, de Rusia, confirmase la calidad del lote de fármacos elaborados por el organismo a modo de prueba y enviadas a Rusia en abril.



La vacuna Sputnik V fue la primera utilizada por Argentina para comenzar a inmunizar a su población contra la Covid-19, en diciembre pasado, y es la que predomina en la nación.

Hasta el momento, se recibieron 9.415.745 dosis de Sputnik V: 7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2.



A su vez, hasta ahora, recibieron la primera dosis contra el coronavirus en Argentina 13,8 millones personas, de las que 3,6 millones están inmunizadas con las dos dosis, según el Ministerio de Salud.



El fármaco, desarrollado por el Centro Gamaleya de Moscú en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, fue registrado en Rusia en agosto de 2020 y tiene una eficacia del 97,6 por ciento, según un estudio que abarcó a casi cuatro millones de personas.



“Venimos trabajando diariamente con la adquisición de vacunas y esa es la tarea que tenemos por delante. Esta semana tuvimos la posibilidad de contar con muchísimas dosis; de lunes a viernes estamos llegando a casi cinco millones de vacunas", dijo el jefe de Gabinete este mediodía en declaraciones radiales.



Agregó que el Gobierno nacional negocia con Rusia "los próximos vuelos" que "van a estar arribando estos días con componente 1 y 2”.

Dijo respecto a la primera dosis de Sputnik que "no tienen un vencimiento si están en los brazos de los argentinos", y que sí la tienen "si están en un galpón de la exsecretaría de Salud, que fue lo que sucedió antes", durante el Gobierno de Cambiemos con inoculantes para prevenir otras enfermedades.



Cafiero quiso llevar así tranquilidad a los argentinos que tienen aplicadas las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V y ya están en plazo para recibir la segunda dosis, que son unas 330.000 personas y "no 6 millones" como dicen desde algunos sectores de la oposición.

En ese sentido, explicó que 6 millones son "la totalidad de la población que recibió la vacuna rusa", pero aún no alcanzaron el plazo para que se les aplique la segunda dosis.



"El Gobierno en ningún momento discontinuó la vacuna Sputnik, venimos llevando adelante una estrategia masiva, federal y equitativa. Llevamos más de 33 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis, por encima del promedio mundial y de Sudamérica", destacó Cafiero anoche, en otra entrevista, con el canal de noticias TN.



Agregó que la estrategia del Plan de Vacunación es "primero avanzar con la primera dosis y luego completar los esquemas de vacunación" y reiteró que las dosis "están siendo aplicadas en tiempo y forma".



Dijo también que quien está vacunado con una dosis de la vacuna Sputnik tiene la misma protección frente al Covid que quien "viajó a Estados Unidos y se aplicó la Johnson & Johnson", por el nivel de inmunidad que otorga la vacuna rusa.



El jefe de Gabinete pidió "no hacer política con la vacuna", "llevar tranquilidad a la gente" y "no generar temor", porque "las segundas dosis de las vacunas van a llegar", tal como hoy se terminó anunciando desde Rusia.



La producción local

En tanto, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, destacó que la producción local de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus permite "allanar el camino hacia la autonomía sanitaria sustentable en materia de vacunas en la Argentina".



Figueiras señaló que se trata de un desafío que la compañía que encabeza asumió y que "reafirma la importancia que en la ciencia tiene el trabajo y la colaboración en equipo".

El laboratorio Richmond concluyó el viernes último la producción en el país de sus primeras 448.625 dosis de la vacuna Sputnik V, que ahora aguardan la aprobación final por parte de la Anmat y del Instituto Gamaleya, de la Federación Rusa.



En tanto que la semana próxima recibirá el reactivo para fabricar el componente 2, que seguirá el mismo camino.



Figueiras dijo el pasado 8 de junio, que la "planta modelo de biotecnología permitirá desarrollar 500 millones de dosis" del fármaco contra el coronavirus cuando esté en pleno funcionamiento.



"Podemos llegar a fabricar cinco millones de dosis por mes una vez que alcancemos el ritmo, teniendo en cuenta que completen los envíos prometidos", completó el presidente de la empresa farmacéutica.