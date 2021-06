Noticias

Cristina Fernández pidió "dejar la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política"

14 de Junio - "No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve; en nombre de tanta gente que no se vacunó y hoy ya no está", argumentó la vicepresidenta en un acto realizado en La Plata.