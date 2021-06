Murieron 722 personas y hubo 31.137 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

Noticias

8 de Junio - Con las cifras de este martes suman 82.667 los fallecidos a nivel nacional y 4.008.771 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Otras 722 personas murieron y 31.137 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, adonde arribó el primer lote del principio activo de la vacuna Sputnik V para comenzar la producción local del inmunizante contra la Covid-19.



Con los fallecimientos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, suman 82.667 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.008.771 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



La cartera sanitaria indicó que son 7.794 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 79,1% en el país y del 77,3% en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 14.939.963, de los cuales 11.822.172 recibieron una dosis y 3.117.791 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 17.895.790.



De los 4.008.771 contagiados, el 89,44% (3.585.811) recibió el alta y 340.293 son casos confirmados activos.



El reporte consignó que fallecieron 429 hombres y 291 mujeres, mientras que una persona de la provincia de Buenos Aires y otra de la Ciudad de Buenos Aires que fueron reportadas sin dato de sexo.



El Ministerio también indicó que se realizaron en las últimas 24 horas 112.467 testeos y 14.752.240 desde el inicio del brote.

Llegó al país el reactivo para fabricar vacunas Sputnik V

En este contexto, un vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó al país con un cargamento de componentes 1 y 2 de la vacuna Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción local del fármaco contra el coronavirus.



La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con el número de vuelo AR1063, aterrizó a las 16,56 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, proveniente de Moscú, con 400.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, 81.850 del componente 1 y 300 litros del principio activo.

La situación sanitaria

Por su parte, el presidente Alberto Fernández expresó la “preocupación” del Gobierno nacional por la "voracidad tremenda" con que el coronavirus avanza en "algunos lugares del interior de país" y dijo que “la pandemia no se terminó”, sino que aún "estamos en plena batalla" contra el virus.



Fernández habló durante un acto en la ciudad bonaerense de Mercedes, donde también anticipó que se analizan medidas para hacer que "la nueva cepa de la India no entre en la Argentina y no nos arruine todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora".



Más tarde, en un mensaje grabado difundido al término del Foro Internacional sobre vacunas organizado por el Consejo Económico y Social (CES), que se hizo en Casa Rosada, el Presidente anunció una "financiación adicional por 75 millones de dólares", a través del Banco de Desarrollo de América Latina, para "apoyar el plan estratégico de vacunación", lo cual permitirá "la adquisición de más vacunas" contra la Covid-19.



Asimismo, en ese Foro, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió a una baja de la letalidad: "en 2020 tuvimos 2.8 y 1.4 en 2021" al tiempo que "la letalidad en mayores de 60, el año pasado fue de 15.9 y este año es alrededor de 8".



Vizzotti agregó que "la gran mayoría de la población argentina adhiere a la vacunación" contra el coronavirus y destacó que el "25% de la población recibió al menos una dosis y el 84% de las personas mayores de 60 años inició su esquema de vacunación".



Respecto de la situación epidemiológica, el aumento de contagios de coronavirus y derivación de pacientes a terapia intensiva volvió a complicar la situación en provincias del centro, norte y sur del país, donde la ocupación de camas críticas rondaba el 90 %.



La ocupación de terapia intensiva de pacientes con coronavirus volvió a aumentar durante el fin de semana en el país, tras una leve baja el viernes pasado, alcanzando el lunes un nuevo récord desde el inicio de la pandemia, con 7.827 pacientes graves internados, un 48,5% más que hace un mes.

Fuente: Telam