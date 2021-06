Un fallo global dejó sin Redes a cientos de miles de usuarios a nivel Mundial

Noticias

8 de Junio - Una caída global en Internet que reconoció Fastly dejó sin servicio al 100% a infinidad de páginas web como Spotify, Twitter o Amazon y hasta el New York Times

Un fallo global en Internet que se vio este martes a primera hora argentina está dejando sin servicio al 100% a infinidad de páginas web. Tal es así que no funcionan correctamente Spotify, Twitter o Amazon , y hasta el New York Times así como medios globales como Financial Times o Bloomberg.

Diferentes expertos le apuntaron como responsable a Fastly, una red de distribución de contenidos y servicios, que por ejemplo nutre de imágenes a Amazon, que finalmente reconoció el error.

También quedaron "nocaut" las páginas web de la Casa Blanca y del Gobierno británico, entre otras.

Alrededor de las 7 de este martes, diversas webs de todo el mundo perdieron su señal indicando, de diferentes formas, que la conexión falla y por lo tanto no pueden dar servicio a sus clientes.

Desde Reddit hasta Google, pasando por New York Times o PayPal vieron interrumpidos sus productos, al no poder cargar por completo sus servicios.

Un fallo global que no es novedoso, ya que hace unos meses un error en Facebook dejó sin actividad a muchas webs en diferentes partes del globo.

Fastly actualizó después tres veces la información del incidente, aunque la compañía se limitaba a afirmar que sigue investigando qué ocurrió.

La compañía es un proveedor de servicios en la nube. En Amazon da servicio de imágenes y en Twitter de emojis, por eso no se ven bien durante la caída.

Fastly, con sede en San Francisco, reconoció un problema poco antes de las 10 GMT (las 7 en Argentina), y en repetidas actualizaciones en su sitio web dijo que "continuaba investigando el problema". Una hora después, la compañía dijo que había "identificado el problema y aplicado una solución". "Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales", afirmó.

La nube de Fastly está más cerca de los usuarios y sirve para acelerar el tiempo de carga de las páginas y evitar picos para buena parte de los grandes servicios de internet. Si sufre una caída grande, como este martes, puede impedir que esos servicios funcionen con normalidad.

Fuente: Diario UNO