Continuará la vacunación para personal docente y no docente de General Alvear

Alvear

1 de Junio - En el Polideportivo Deportistas Alvearenses el jueves 3 y viernes 4 de junio se inoculará a los profesionales de la educación de los Grupos 2, 3 y 4, mayor de 30 años de edad. En tanto que el viernes 4 será el turno de aquellos pertenecientes al Grupo 1, sin límite de edad, más, que aún no recibieron la primera dosis, mientras que el sábado 5, llegará el momento para encuadrados en ese mismo grupo pero que les corresponde la segunda aplicación.

La Dirección General de Escuelas, a través de la Subsecretaría de Educación, y por medio de los Memorándums N°135, N°136 y N°137, comunica que los próximos jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de junio, en el Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, de General Alvear, continuará la vacunación contra COVID-19 para el personal docente y no docente de aquel departamento enmarcado en los Grupos 2, 3 y 4, de 30 años de edad o más, que aún no recibieron la primera dosis, y en el Grupo 1, sin límite de edad, que tampoco obtuvieron ninguna dosis o que les corresponde la segunda aplicación, de acuerdo con la determinación prevista en el Artículo 11 de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° CFE 386/2021.

Grupo 1

Personal de dirección y gestión de los establecimientos escolares de todos los niveles y modalidades.

Inspectores/as y supervisores/as de todos los niveles y modalidades.

Docentes frente a estudiantes de Nivel Inicial (se incluyen jardines maternales).

Docentes del Primer Ciclo (1°, 2° y 3° grado) de Nivel Primario.

Docentes de la modalidad de Educación Especial.

Personal de dirección y gestión y docentes de SEOS y CAE.

Equipos técnicos seccionales de DOAITE.

Personal de dirección y gestión de Nivel Superior (rectores/as, vice-rectores/as, directores/as de Nivel [escuelas normales], regentes y/o secretarios académicos.

Grupo 2

Secretarios/as, docentes de apoyo, docentes MATE, docentes de áreas especiales (Plástica, Educación Física, Teatro, Artes Visuales, Música, Inglés, etc.), docentes nocheros y similares de escuelas albergue, bibliotecarios/as, jefes/as generales de enseñanza práctica, MEP, ATP, jefes de sección de 30 años de edad o más.

Miembros de los equipos del Servicio de Orientación de escuelas de Nivel Secundario Orientado, de la Modalidad Técnico-Profesional y de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

Personal celador que desempeñe funciones de cocineros/as, calderistas, peones y serenos, que trabajen en establecimientos escolares de Educación Inicial, Primaria, Especial, Secundaria Orientada y Técnica, y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

Jefes/as de preceptores/as y preceptores/as que desempeñen sus tareas en establecimientos escolares de Nivel Secundario Orientado y Técnico, de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

Grupo 3

Docentes del Segundo Ciclo (4° a 7° grados) de Nivel Primario de 30 años de edad o más.

Grupo 4

Docentes de escuelas de Nivel Secundario Orientado y Técnico, y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

En consecuencia, el jueves 3, entre las 9 y las 16, y el viernes 4, entre las 9 y las 11.30, se inoculará a aquellos profesionales de la educación de los Grupos 2, 3 y 4, de 30 años de edad o más, que aún no recibieron la primera dosis, mientras que el viernes 4, entre las 11.30 y las 16, será el turno de aquellos comprendidos en el Grupo 1, sin límite de edad, que tampoco obtuvieron ninguna dosis, y, finalmente, el sábado 5, entre las 9 y las 15, será el momento del personal docente y no docente también del Grupo 1 y sin límite de edad, pero que les corresponde la segunda aplicación.

Información importante para docentes de Grupo 1 que aún no recibieron la primera dosis de vacuna contra COVID-19

El personal docente y no docente convocado deberá asistir el viernes 4 de junio en los siguientes horarios de acuerdo a la terminación de DNI:

Terminación en 0, 1, 2, 3 y 4: entre las 11.30 y las 13.30.

Terminación en 5, 6, 7, 8 y 9: entre las 13.30 y las 16.

Es importante recalcar que durante este día se colocará la primera dosis exclusivamente, no se colocará segunda dosis de ninguna vacuna, y se deberá asistir obligatoriamente con DNI, Declaración Jurada de Cargos y Horas en versión digital generada mediante el sistema GEM, lapicera y sanitizante personal. No se vacunará a ningún/a docente y/o no docente cuyos servicios no se encuentren cargados en el sistema GEM.

Información importante para docentes de Grupo 1 que recibirán la segunda dosis de vacuna contra COVID-19

El personal docente convocado deberá asistir el sábado 5 de junio en los siguientes horarios de acuerdo a la terminación de DNI:

Terminación en 0, 1 y 2: entre las 9 y las 10.

Terminación en 3, 4 y 5: entre las 10 y las 12.

Terminación en 6, 7, 8 y 9: entre las 12 y las 15.

Se recuerda asimismo que durante este día se colocará la segunda dosis exclusivamente, no se colocará primera dosis de ninguna vacuna, y se deberá asistir obligatoriamente con DNI, carnet de vacunación que acredite colocación de la primera dosis, lapicera y sanitizante personal.

Información importante para docentes de los Grupos 2, 3 y 4, de 30 años de edad o más, que aún no recibieron la primera dosis de vacuna contra COVID-19

El personal docente y no docente convocado deberá asistir en los siguientes días y horarios de acuerdo a la terminación de DNI:

Terminación en 0 y 1: jueves 3 de junio, entre las 9 y las 10.30.

Terminación en 2 y 3: jueves 3 de junio, entre las 10.30 y las 12.

Terminación en 4 y 5: jueves 3 de junio, entre las 12 y las 13.30.

Terminación en 6 y 7: jueves 3 de junio, entre las 13.30 y las 16.

Terminación en 8 y 9: viernes 4 de junio, entre las 9 y las 11.30.

También se aclara que durante este día se colocará la primera dosis exclusivamente, no se colocará segunda dosis de ninguna vacuna, y se deberá asistir obligatoriamente con DNI, Declaración Jurada de Cargos y Horas en versión digital generada mediante el sistema GEM, lapicera y sanitizante personal. No se vacunará a ningún/a docente y/o no docente cuyos servicios no se encuentren cargados en el sistema GEM, y tampoco a ningún/a docente y/o no docente de los Grupos 2, 3 y 4 menores de 30 años de edad.

Todo los docentes y no docentes que, por algún motivo, no puedan asistir para recibir la vacuna en la instancia prevista, deberán informar su situación al correo electrónico turnosvacunacioncovidDGE@gmail.com, a fin de poder tenerlos/as en cuanta en la reprogramación de turnos.