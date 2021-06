Murieron 638 personas y 28.175 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas

Noticias

31 de Mayo - El Ministerio de Salud indicó que son 7.325 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 77,4 % en el país y del 76,9 % en el AMBA.

Otras 638 personas murieron y 28.175 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, en tanto el Ministerio de Salud anunció un récord de vacunación contra la enfermedad durante el último fin de semana y agregó a la rinitis o congestión nasal como uno de los síntomas para definir un caso sospechoso de Covid-19



Con los fallecimientos y nuevos casos reportados este lunes, ascienden a 78.093 los fallecidos a nivel nacional y 3.781.784 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



La cartera sanitaria indicó que son 7.325 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos por todas las patologías de 77,4% en el país y del 76,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 12.415.197, de los cuales 9.599.885 recibieron una dosis y 2.815.312 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 15.373.890.



El reporte consignó que fallecieron 370 hombres y 266 mujeres, mientras que una persona de la provincia de Salta y una de Santa Fe fueron reportadas sin dato de sexo.



El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 87.048 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 13.959.670 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández estimó que los efectos del aislamiento estricto de los últimos nueve días se verán "en dos semanas" y advirtió que es "necesario seguir sosteniendo la menor circulación posible" en los días que siguen, para frenar el crecimiento exponencial de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola de la pandemia que afecta al país.



En diálogo con radio Splendid, Fernández agregó que la llegada de vacunas, que este lunes fue récord con más de dos millones de dosis de AstraZeneca con componente argentino, da un horizonte de esperanza ya que "el abastecimiento poco a poco va a ir creciendo".



Añadió que habrá "dos millones de (la vacuna rusa) Sputnik producidas en Argentina" en los próximos días mientras "continúan las negociaciones" con el laboratorio estadounidense "Pfizer", que "interesa mucho" al Gobierno dada su aprobación para ser suministrada a población pediátrica.



Consultado por la vuelta a clases presenciales en algunos distritos contra de lo dispuesto por el último Decreto de Necesidad y Urgencia, Fernández insistió con que la decisión del Gobierno nacional no se basa en un "capricho" sino en datos sanitarios.



"No es un hecho caprichoso nuestro; no es que se nos ocurrió arruinarles la vida a los cordobeses, a los mendocinos, a los porteños. La idea es cuidar a la gente", enfatizó el mandatario.



El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante una jornada en la que se retomaron, hasta el 11 de junio, las mismas restricciones que rigieron desde el 1 al 21 de mayo.



Por su parte, el Ministerio de Salud informó que durante el último fin de semana la aplicación de vacunas contra el Covid-19 "fue récord", con 156.463 inmunizaciones el sábado y 194.137 el domingo, lo que constituye un total de 350.600 inoculaciones.



Los más de 2,1 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca producida en forma conjunta con México que llegaron al país elevan a 17,6 millones las dosis arribadas desde el inicio del proceso de adquisición y logística de vacunas contra el coronavirus hasta el momento.



"Es un momento muy importante; es el embarque más grande que hemos recibido, con 2.148.600 dosis", dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apenas arribado el vuelo.



Además, el Ministerio agregó a la rinitis o congestión nasal como uno de los síntomas para definir un caso sospechoso de coronavirus, medida consensuada con los directores de epidemiología de todas las jurisdicciones del país, según informó oficialmente.



Desde ahora se considera caso sospechoso de Covid-19 a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5°C o más; tos; dolor de garganta; dificultad para respirar; dolor de cabeza; dolor muscular; diarrea y/o vómitos y rinitis/congestión nasal, además de la pérdida repentina del gusto o del olfato, indicaron.



Por su parte, la ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró que están "trabajando" desde el Gobierno nacional para "completar todos los esquemas de vacunación de las personas que lo iniciaron" y mencionó por ejemplo que llegarán segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V.



"El escenario que tenemos es un horizonte temporal con una escalada de vacunación muy importante, casi tres millones la semana pasada distribuidos y otros tres millones como mínimo que recibimos esta semana", precisó Vizzotti.

En el plano regional, los fallecidos en Perú a causa del coronavirus superan los 180.000, informó el grupo de trabajo conformado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para establecer los nuevos criterios de actualización de cifras de defunciones durante la pandemia.



Del 1 de marzo del 2020 al 22 de mayo de 2021, murieron 180.764 peruanos debido a complicaciones, de acuerdo con los datos provistos por Noti-Sinadef, detalló en conferencia de prensa Edgardo Nepo Linares, vocero del grupo de trabajo, citado por la agencia local de noticias Andina.



A su vez, el Ministerio de Salud de Chile reportó una ocupación de 97% de camas críticas, principalmente por pacientes Covid-19, pese a contar con más de 7.9 millones de personas vacunadas con doble dosis contra el coronavirus.



El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que el 63% de la población hospitalizada por Covid-19, no se vacunó contra el virus.



En casos confirmados de coronavirus, Chile supera los 1.3 millones (45.104 son activos), luego de los 6.882 nuevos reportados este lunes, mientras que en cuanto a decesos, con los 132 muertes informadas, acumula un total de 29.3000 relacionadas por la enfermedad.



En tanto, el Gobierno de Bolivia decidió adelantar un mes, a junio, el inicio de las vacaciones escolares de invierno debido al fuerte aumento de los contagios de coronavirus, lo anunció el ministro de Educación, Adrián Quelca, por lo que el receso se iniciará el martes.



"Se ha tomado esta decisión respetando primero el derecho a la educación recuperado por el pueblo boliviano y segundo para preservar la salud de estudiantes y maestros", dijo Quelca en rueda de prensa, recogió la agencia de noticias Sputnik.

Fuente: Telam