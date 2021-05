El Presidente anunció un aumento de tarifas

Noticias

23 de Mayo - El presidente Alberto Fernández anunció un aumento del 9% en las tarifas. También dijo que está cercano el acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández afirmó en la noche de este sábado que las tarifas tendrán "un aumento del 9% y punto", y destacó que la Argentina no está "lejos de lograr un acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Con Martín hemos fijado un aumento de las tarifas del 9% y punto. Por ahora no vamos a discutir más ese tema", resaltó Fernández en relación al ministro de Economía, Martín Guzmán aunque no precisó cuándo será es aumemnto.

Durante una entrevista con CNN en Español, precisó: "No habíamos previsto que íbamos a tener la escalada inflacionaria que tuvimos en marzo y abril, que en dos meses fueron casi nueve puntos. Eso nos hace repensar el tema. No puedo tener este nivel inflacionario y exigirle a la gente que además pague mucho más de tarifas. Por lo tanto, para nosotros la tarifa es un tema terminado".

Al referirse a la negociación por la deuda con el FMI, el jefe de Estado subrayó: "Por lo que hablé con Kristalina no estamos lejos de lograrlo. Fue una muy buena charla, muy franca y muy honesta en donde destaqué todas estas cosas".

Consultado sobre las condiciones negociadas con el FMI relativizó la importancia del equilibrio fiscal.

"El equilibrio fiscal salió de los manuales de la ortodoxia económica. La ortodoxia económica no existe más en el mundo, no existe más: la han roto los países centrales", argumentó.

Por otro lado, el Jefe de Estado consideró que en la Argentina la inflación es un problema cíclico.

Al referirse a una posible restitución del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), precisó: "Nosotros no vamos a dejar a la gente en banda, no lo hicimos antes y no lo vamos a hacer ahora. Si hiciera falta brindar un auxilio de esa naturaleza lo haríamos".

"El IFE fue una medida de emergencia que cobraron algunos que no debían cobrarlo. Es un número menor los que no debieron cobrarlo y a ellos se les está pidiendo que lo restituyan", aclaró.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió al confinamiento que comenzó a regir este sábado: "Son nueve días. Este golpe es lo que en la experiencia europea lo llaman el martillazo. Te permite barajar y dar de vuelta, te permite ganar tiempo, te permite bajar el número de contagios y te permite ganar tiempo en la administración de la salud".

"Yo confío que sea así. Si todos cumplimos y todos respetamos las reglas, es posible que lo logremos", manifestó.

Respecto de la presencialidad escolar, que fue uno de los puntos de conflicto con el Gobierno de la Ciudad, detalló: "¿Alguien puede pensar que yo, que dediqué mi vida a la docencia, voy a decir que la educación no importa? Claro que importa, y claro que me duele y me preocupa".

Fernández aseguró que "está demostrado que el aumento de contagios entre chicos en edad escolar de 0 a 12 años creció un 110%".

Fernández afirmó que siente que "muchos" no lo "escucharon" cuando advirtió a mediados de marzo sobre los "efectos" que podían generar la segunda ola de la pandemia del coronavirus, y detalló: "Nos pasa esto porque somos un país federal pero el virus no está enterado. El Covid no ha leído la Constitución argentina".

Además, el Presidente defendió la restricción a la exportación de carne, y argumentó: "¿Por qué se supone que suben los precios de la carne argentina? Porque dedicás un 30% a exportarlos. Entonces la lógica es que si vos frenás ese 30% lo dejas adentro, la oferta aumenta y los precios bajan".

Por último, aclaró que el laboratorio Pfizer "no llegó a firmar" un contrato con la Argentina para adquirir vacunas contra el coronavirus, y amplió: "La impresión que tengo es que en algún momento Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas y Pfizer dijo no firmo más contratos porque si tengo que dejar las vacunas en Estados Unidos no voy a poder cumplir".

Fuente: Diario UNO