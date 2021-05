Para la Cámara, “el Comercio No Cierra”

Alvear

22 de Mayo - Desde la entidad que conduce Andrés Vavrik, aseguraron que no están de acuerdo con el cierre de comercios durante 9 días

Tras el DNU del Gobierno nacional que busca disminuir el tránsito y el contacto directo entre ciudadanos para evitar contagios en medio de la Pandemia, la Cámara de Comercio de Gral. Alvear, emitió un comunicado, en el que aseguran:

“Ante las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por covid-19, desde nuestra institución nos manifestamos en total desacuerdo al cierre de las actividades económicas, el estado tuvo el tiempo suficiente (14 meses) para gestionar acciones necesarias para evitar este momento como vacunas, mejorar el sistema de salud, eficiencia en testeos, entre otros Y NO LO HIZO. En el sector comercial no existe más margen para seguir restringiendo y mucho menos sin un horizonte claro por delante. Instamos a las autoridades a que tomen medidas teniendo en cuenta el momento económico que atraviesa nuestro país y las pymes en particular.

Como sostenemos desde el inicio de la pandemia la salud y la economía deben ser tratadas en conjunto ya que ambas son pacientes de riesgo. Hacer oídos sordos a los reclamos del sector nos expone al no acatamiento de las medidas."