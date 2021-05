Alberto Fernández: "Estamos viviendo el peor momento de la pandemia"

Noticias

20 de Mayo - El Presidente anunció a través de un mensaje a la ciudadanía que desde la cero hora del sábado 22 hasta el 30 de mayo quedan suspendidas todas las actividades no esenciales en las zonas de alto riesgo o alarma epidemiológica, para bajar la curva de contagios y muertes por coronavirus

El presidente Alberto Fernández señaló hque "estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia" y llamó asumir "el momento crítico que estamos atravesando".



En su discurso, el Presidente aclaró que "no es momento de especulaciones" y que los argentinos "debemos unirnos para superar esta catástrofe".



Asimismo aseguró que "el Estado no puede hacerse el distraído ante la pandemia".



El presidente Alberto Fernández anunció hoy que quedará restringida la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica, en una medida que regirá desde las 0 horas del sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo, inclusive.



De esta manera, quedarán suspendidas todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.



En un mensaje emitido por cadena nacional desde Casa de Gobierno, el mandatario afirmó que no aceptará que se "naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos" a raíz del coronavirus, al cierre de la tercera jornada consecutiva con altísimas cifras de casos positivos a nivel nacional.



El Presidente detalló que estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar, y que sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.



Finalizado ese plazo, que sólo involucra 3 días hábiles, el jefe de Estado consignó que desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades "en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy", aunque se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas.



Ayudas económicas



Al mismo tiempo informó sobre el desarrollo de una serie de medidas económica spara paliar este cierre estricto temporario, como la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas, con una inversión en torno a los $52.000 millones.



También estableció un incremento del monto del salario complementario para los trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasa de $18.000 a $22.000, además de la incorporación del sector gastronómico al Repro y reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos, por $8.500 millones.



En tanto, para las familias, desde mañana hasta fin de mes se inyectarán 18 mil millones de pesos en los bolsillos de los beneficiarios de la tarjeta Alimentar.



El proceso de vacunación



"Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y fallecidos y, más allá de lo que cada uno piensa, debemos asumir la gravedad de este instante", planteó Fernández, y advirtió que "nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad".



El Presidente sostuvo que el Estado "jamás puede hacerle el distraído ante una pandemia" y dijo que "si ocurriera, sería imperdonable".



"Desde el Estado nacional, junto a gobernadores, venimos trabajando para superar la pandemia desde inicios del año pasado, y a mediados de marzo anuncié que lamentablemente iba a llegar la segunda ola, y para mi pesar tuve razón".



Fernández advirtió que "no importa cuántas medias tomemos si nos enfrentamos a minorías que incumplen", por lo que subrayó que "si cumplimos las medidas, reduciremos el impacto de la segunda ola", del mismo modo que "si se controla el cumplimiento, los contagios van a a ceder y permitirán recuperar las actividades".



"Si la sociedad se cuida, podremos alcanzar este logro colectivo", dijo y anunció que en los próximos días el Gobierno "fortalecerá" el proceso de vacunación a través del ingreso de "4 millones" de dosis.



Fernández hizo el anuncio después de haber mantenido un encuentro por videoconferencia con gobernadores desde la Residencia de Olivos, y que se sumó a las reuniones virtuales que mantuvo este martes con otros 12 mandatarios provinciales y con los expertos y epidemiólogos que asesoran al Gobierno en materia sanitaria.