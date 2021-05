Otro récord de casos: 39.652 personas fueron reportadas con coronavirus

Noticias

19 de Mayo - Con estas cifras suman 3.411.160 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Además, 494 personas murieron y la cantidad de fallecidos asciende a 72.265.

Otras 494 personas murieron y 39.652 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, en tanto el presidente Alberto Fernández analizó hoy con gobernadores y expertos las medidas sanitarias que se tomarán a partir del viernes, para afrontar la segunda ola de la pandemia, en el segundo día consecutivo con saltos pronunciados de casos de Covid a nivel nacional.



Con los fallecimientos y contagios reportados hoy por el Ministerio de Salud, suman 72.265 los fallecidos y 3.411.160 los infectados desde el inicio de la pandemia.



La cartera sanitaria indicó que son 5.877 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 72% en el país y del 76,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



El parte precisó que en las últimas 24 horas Formosa notificó 5.016 casos, de los cuales 1.071 corresponden a los del día, mientras que 3.945 "corresponden a la actualización de sus notificaciones de casos de meses previos pendientes de carga en el Sistema Nacional de Vigilancia de la salud (SNVS 2.0)".



Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 10.477.797, de los cuales 8.348.823 recibieron una dosis y 2.128.974 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 12.183.147.



De los 3.411.160 contagiados, el 88,21% (3.009.150) recibió el alta y 329.745 son casos confirmados activos.



El reporte consignó que fallecieron 277 hombres y 213 mujeres, mientras que cuatro personas de la provincia de Buenos Aires fueron reportadas sin dato de sexo.



El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 125.578 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 12.728.157 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández encabezó hoy reuniones con gobernadores y epidemiólogos para analizar las medidas sanitarias que se tomarán a partir del próximo viernes para afrontar la segunda ola de la pandemia, en el segundo día consecutivo con saltos pronunciados de casos de coronavirus a nivel nacional.



Fernández mantuvo por la tarde una reunión por videoconferencia con 12 gobernadores, con quienes evaluó las restricciones que regirán durante las próximas semanas y el modo de mejorar los controles para hacer cumplir esas medidas.



Consejo de los epidemiólogos

Fuentes oficiales indicaron que, más allá del carácter de las nuevas normas, el Gobierno tiene previsto que las restricciones rijan "entre dos y tres semanas" para garantizar que haya resultados positivos en la estrategia para reducir la circulación viral.



Asimismo los epidemiólogos "le pidieron al Presidente que instruya a los gobernadores para que tomen más medidas", indicaron a Télam fuentes oficiales, en referencia al reclamo del comité asesor para que se extremen los controles porque, según advirtieron, hay normas que no se monitorean adecuadamente.



A su vez, Fernández "se comprometió a consensuar las medidas" con los gobernadores pero aclaró que, en caso de no haber acuerdo, "las tomará él", añadieron las fuentes.



Por su parte, la ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que si bien se "está evaluando intensificar" las medidas para evitar que continúen subiendo los casos de coronavirus, "hay medidas vigentes que no se están cumpliendo".



"Por supuesto que se está evaluando intensificar las medidas, pero también hay medidas que están vigentes pero no se están cumpliendo", dijo Vizzotti a El Destape Radio.



Agregó que el Gobierno nacional insiste en transmitir la importancia de "evitar reuniones sociales y encuentros en lugares cerrados, pero se sigue haciendo".



Asimismo, la funcionaria llamó la atención sobre que "el riesgo de aumento de casos es muy concreto".



Ante el aumento de casos de coronavirus y el récord de contagios reportado en varias provincias, algunos gobernadores ya aplicaron nuevas restricciones a la circulación de personas y suspendieron las clases en al menos doce distritos hasta fin de mayo.



Con este marco, las clases presenciales estaban suspendidas en distintas localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Río Negro, Corrientes, Formosa, La Pampa, Santiago del Estero, San Luis y Santa Cruz, además del nivel secundario en Mendoza, de acuerdo a lo dispuesto por las gobernaciones entre fines de abril y este miércoles.



A su vez, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, analiza aplicar un "cierre total" de actividades y circulación los fines de semana ante la suba de casos de coronavirus en el Área Metropolitana, mientras evalúa nuevas restricciones para activar de lunes a viernes en comercios no esenciales y plazas, así como cambios en la presencialidad escolar.

Fuente: Telam