Murieron 505 personas y 28.680 fueron reportadas con coronavirus este lunes en el País

Noticias

17 de Mayo - El Ministerio de Salud indicó que son 5.690 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,7% en el país y del 75,7% en el AMBA.

Otras 505 personas murieron y 28.680 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 71.027 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.335.965 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.



La cantidad de contagios en el parte de este lunes se vio abultada por 5.630 casos positivos declarados por Formosa, que corresponden a meses anteriores y estaban pendientes de carga.



De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 10.138.169, de los cuales 8.110.076 recibieron una dosis y 2.028.093 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.763.270.



Un 39,83% (11.424 personas) de los infectados de este lunes (28.680) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 3.335.965 contagiados, el 89,12% (2.973.267) recibió el alta y 291.671 son casos confirmados activos.



El reporte consignó que fallecieron 326 hombres y 175 mujeres, mientras que 3 personas de la provincia de Buenos Aires y 1 de Entre Ríos que fueron reportadas sin dato de sexo.



Decesos por distrito



El parte precisó que murieron 140 hombres en la provincia de Buenos Aires; 46 en la Ciudad de Buenos Aires; 7 en Chaco; 2 en Chubut; 14 en Córdoba; 33 en Entre Ríos; 3 en Jujuy; 6 en La Pampa; 23 en Mendoza; 4 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en San Juan; 10 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 27 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego; y 3 en Tucumán.



También fallecieron 83 mujeres en Buenos Aires; 25 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Chubut; 1 en Corrientes; 4 en Córdoba; 18 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 7 en La Pampa; 8 en Mendoza; 1 en Neuquén; 7 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Juan; 2 en San Luis; 6 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero; 2 en Tierra del Fuego y 4 en Tucumán.



Casos por distrito



Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 8.979 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 2.445; en Catamarca, 163; en Chaco, 442; en Chubut, 265; en Corrientes, 294; en Córdoba, 2.745; en Entre Ríos, 465; en Formosa, 5.630; en Jujuy, 77; en La Pampa, 509; en La Rioja, 162; en Mendoza, 898; en Misiones, 152; en Neuquén, 700; en Río Negro, 406; en Salta, 248; en San Juan, 562; en San Luis, 319; en Santa Cruz, 216; en Santa Fe, 1.618; en Santiago del Estero, 429; Tierra del Fuego, 46 y en Tucumán, 910.



Sobre la cifra de casos reportados para Formosa, el Ministerio de Salud aclaró que en las ultimas 24 horas dicha "provincia notificó 5.630 casos. Esta situación se debió a la actualización de sus notificaciones de casos de meses previos pendientes de carga en el Sistema Nacional de Vigilancia de la salud (SNVS 2.0)".

El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 91.456 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 12.490.822 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.



Casos acumulados por distrito



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.448.377 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 380.554; Catamarca, 18.192; Chaco, 49.739; Chubut, 58.134; Corrientes, 40.844; Córdoba 259.389; Entre Ríos, 72.547; Formosa, 13.796; Jujuy, 26.319; La Pampa, 34.101.; La Rioja, 15.016; Mendoza, 109.235; Misiones, 18.070; Neuquén, 79.092; Río Negro, 66.845; Salta, 38.706; San Juan, 29.787; San Luis, 45.084.; Santa Cruz, 48.357; Santa Fe, 304.625; Santiago del Estero, 35.755; Tierra del Fuego, 27.578 y Tucumán, 115.823.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

En este contexto, el Plan de Vacunación avanza con la llegada de dosis de Oxford/AstraZeneca, previstas para este mes, que se sumarán a las que ya se aplican en el país -Sputnik, Covishield y Sinopharm-, con el objetivo de abarcar a la mayor cantidad posible de población, luego de haber inmunizado a adultos mayores, personal de salud y docentes.



Según el informe oficial, en el transcurso de este mes llegarán 3.960.000 dosis en el marco del contrato celebrado el año pasado con la empresa farmacéutica, por 22.400.000 vacunas, a las cuales se sumarán otras 861.600 del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, y las cargas que llegaron días atrás desde Moscú de la vacuna Sputnik V en vuelos de Aerolíneas Argentinas.



La Argentina recibió hasta el momento 12.698.250 dosis, entre vacunas Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca.



Sobre la Sputnik V, el médico clínico Luis Cámera, uno de los que asesora al presidente Alberto Fernández, aseguró que la segunda aplicación se puede "estirar" hasta "tres o cuatro meses" ya que la mayor parte de su efectividad se alcanza con la primera dosis.



"La Sputnik ha demostrado ser sumamente efectiva con la primera alcanzando una inmunidad muy similar a la que uno tendría ya con la segunda", dijo, y aclaró que la segunda dosis lo que hace es darle durabilidad en el tiempo.



Cámera dijo que se estima que el efecto protector de la vacuna es alrededor de un año, aunque todavía no transcurrió el tiempo suficiente para tener la certeza de cuánto dura la inmunidad ya que las primeras vacunas se aplicaron entre diciembre y enero.



En tanto, el Gobierno porteño evalúa nuevas restricciones a la circulación a raíz del aumento de casos de coronavirus y no descarta cambios sobre la presencialidad en las escuelas, aunque la implementación de la medida estará atada a la "situación epidemiológica" de los próximos días.



"Estamos muy alertas de lo que pase este lunes, martes y miércoles y, si la tendencia al ascenso continúa, creemos que hay que dialogar sobre más medidas porque no podemos tener nuevamente una curva de ascenso", adelantó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en declaraciones radiales y a la señal TN.



A su vez, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, destacó la efectividad de las medidas restrictivas que rigen hasta este viernes al señalar que impidieron “aumento exponencial” en la cantidad de contagios de coronavirus, pero consideró necesario "seguir implementando medidas de cuidado" en el interior bonaerense debido a una crecida de casos en los últimos días.



"Es un aumento del 30% y eso nos tiene muy preocupados", expresó Bianco.



“Vamos a tener que seguir implementando medidas de cuidado; no queda otra”, agregó, tras referirse a la meseta en el número de casos en un nivel alto.



Fuente: Telam