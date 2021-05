Mendoza con 960 nuevos casos y 23 muertos este jueves

Noticias

13 de Mayo - La cartera sanitaria dio a conocer este jueves el parte diario con los nuevos casos de Covid-19, la cantidad de muertos y de personas recuperadas

Mendoza volvió a registrar otra jornada con casi 1.000 contagios de Covid-19 y así se mantiene la tendencia del amesetamiento -aunque alto- de los casos en los últimos días ya que mayo había arrancado con la mitad. El número de muertos no deja de preocupar ya que no bajaron de los 20 reportados en los partes diarios desde que comenzó el mes. Este jueves no fue la excepción: se informó el fallecimiento de 25 personas, incluyendo 10 decesos de fechas anteriores.

Justamente este jueves se informó también sobre la existencia de otro caso de la cepa del Reino Unido, esta vez detectada en Ciudad. De esta manera, ya son dos los casos de esta variante en Mendoza.

Como es habitual, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, precisa las cantidades de personas positivas, recuperadas y fallecidas por Covid-19. También se comunican las cantidades de PCR y test de antígenos realizados en las últimas 24 horas.

Los datos se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), los cuales son proporcionados por los hospitales, centros de salud y establecimientos de aislamiento extrahospitalarios de la provincia. Además, se detalló la recuperación de 920 pacientes con Covid-19.

La Red de Laboratorios del Ministerio de Salud informó que entre las últimas horas del miércoles y este jueves se procesaron 2.968 determinaciones:

2.008 fueron negativas.

960 nuevos casos positivos.

En cuanto a la cantidad de fallecidos, se reportaron:

13 en las últimas 48 horas.

10 según la carga en SISA, reportados con fechas anteriores.

La provincia de Mendoza registra hasta el momento:

101.597 casos positivos confirmados Covid-19.

96.173 personas recuperadas Covid-19.

2.128 fallecimientos por Covid-19.

El Ministerio de Salud de Mendoza informa a todos los pacientes que ingresan al sistema sanitario público y privado de la provincia.