Murieron 283 personas y 11.582 dieron positivo este domingo en el País

9 de Mayo - Son 5.294 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 68,6% en el país y del 76,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Otras 283 personas murieron y 11.582 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 67.325 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.147.740 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 5.294 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 68,6% en el país y del 76,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 9.109.746, de los cuales 7.709.027 recibieron una dosis y 1.400.719 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.337.571.



Un 50,08% (5.801 personas) de los infectados de este domingo (11.582) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 3.147.740 contagiados, el 89,49% (2.817.165) recibió el alta y 263.250 son casos confirmados activos.



Los fallecidos

El reporte consignó que murieron 166 hombres, 126 en la provincia de Buenos Aires; 20 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 2 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 9 en Mendoza; 1 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en Santa Cruz; y 1 en Santa Fe.



También fallecieron 117 mujeres: 86 en Buenos Aires; 9 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 3 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 12 en Mendoza; 1 en San Juan; y 1 en Santiago del Estero.



Nuevos contagios

Este domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.240 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.561; en Catamarca, 236; en Chaco, 102; en Chubut, 98; en Corrientes, 269; en Córdoba, 1.163; en Entre Ríos, 283; en Formosa, 5; en Jujuy, 66; en La Pampa, 272; en La Rioja, 108; en Mendoza, 290; en Misiones, 179; en Neuquén, 320; en Río Negro, 153; en Salta, 113; en San Juan, 21; en San Luis, 491; en Santa Cruz, 122; en Santa Fe, 845; en Santiago del Estero, 286; Tierra del Fuego, 42; y 317 en Tucumán.



El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 41.883 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 11.821.485 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.



Los casos

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.374.852 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 361.864; Catamarca, 16.170; Chaco, 46.979; Chubut, 56.343; Corrientes, 39.251; Córdoba 240.596; Entre Ríos, 67.433; Formosa, 5.902; Jujuy, 25.658; La Pampa, 30.048; La Rioja, 14.286; Mendoza, 102.626; Misiones, 16.900; Neuquén, 74.777; Río Negro, 63.863; Salta, 36.454; San Juan, 26.246; San Luis, 41.449; Santa Cruz, 46.560; Santa Fe, 289.102; Santiago del Estero, 32.804; Tierra del Fuego, 27.019; y Tucumán, 110.558.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

En este contexto, el país contará a partir de este lunes con algo más de 12 millones de vacunas adquiridas desde el inicio de la pandemia, cuando se concrete el arribo de un nuevo cargamento de 500 mil dosis de Sputnik V desde Rusia, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.



Se trata del decimocuarto servicio que presta la línea de bandera para transportar vacunas desde la Federación Rusa y en esta ocasión es una partida del componente 1 de la vacuna Sputnik V.



Está previsto que el Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, aterrice en el aeropuerto internacional de Ezeiza después de esta medianoche.



Con este nuevo cargamento, la Argentina habrá recibido un total de 12.198.250 dosis para implementar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.



Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que aunque el país ya no tiene "la fotografía de hace tres semanas" en cuanto a gravedad de la pandemia de coronavirus se necesita "que los contagios bajen más", y recordó que la experiencia indica que la evaluación debe ser "día a día".



Explicó en esta línea que "la presión sobre el sistema de salud depende del caso existente" y la mejora se verá "en quince días".



En diálogo con CNN Radio, Rossi sostuvo que si bien "bajó la curva de contagios y ya no tenemos la fotografía de hace tres semanas", se necesita "que los contagios bajen más".



"Me parece que la experiencia indica que la cuestión del Covid es día a día", señaló. Y añadió: "Esperábamos tener un mayor flujo de vacunas, pero en mayo terminaremos de vacunar a los mayores de 60 años y vamos a recibir un flujo importante de dosis".

Fuente: Telam