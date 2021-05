Suspendieron en Mendoza las visitas a los geriátricos

Noticias

7 de Mayo - Por la virulencia de la segunda ola de Covid, los adultos mayores que vivan en geriátricos y residencias, no podrán recibir visitas. Qué dice la asociación

Los geriátricos y residencias para adultos mayores se enteraron este viernes que las visitas a estos establecimientos quedan suspendidas en Mendoza, tal y como sucedió durante la primera ola de Covid-19, en el 2020. La noticia se conoció a través de un correo electrónico enviado por el equipo de Estrategia Geriátrica, perteneciente a la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Mientras que desde el Ministerio de Salud confirmaban esta disposición, la representante de la Asociación de Geriátricos de Mendoza, Andrea Lampa, explicaba lo dañino que resulta para los abuelos y abuelas que viven en geriátricos esta determinación. "La decisión de suspender las visitas en los geriátricos es mucho más dañina que el Covid-19 para los adultos mayores. Viola al menos 5 artículos de la Convención de Derechos Humanos, referidos a los adultos mayores", dijo.

Lampa aseguró, además, que les enviaron este correo sin previo aviso y sin que mediara ningún tipo de diálogo ni intercambio con los administradores de los geriátricos. "Fue una decisión completamente unilateral. A nosotros no nos han tenido consideración, no nos consultan nada, solo recibimos órdenes", se lamentó.

La representante de la Asociación de Geriátricos confirmó que van a acatar la decisión y que ya envió la comunicación a todas las familias de las personas que viven en su residencia, pero asegura que habrá problemas con los familiares al respecto de esta medida. "Yo no puedo decirles a las personas que viven en las residencias que no pueden salir y que no van a recibir visitas, es violatorio de las libertades individuales", sostuvo Lampa.

Por otra parte, dijo que desde la asociación ya han enviado una nota, redactada por una infectóloga, que explica cuáles son las desventajas para la salud psíquica de los abuelos y abuelas esta determinación. Además, viene a sumarse a todas las secuelas que el aislamiento de la primera ola de Covid-19 dejó en los adultos mayores, las que aún siguen afectándolos. Otra decisión de este tipo agravará las consecuencias.

Fuente: Diario UNO