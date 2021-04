Controlan protocolos en las Escuelas

Alvear

29 de Abril - Desde el área de Municipio Saludable, junto a la Delegación Administrativa de la DGE y el Referente Escolar de Seguimientos Covid-19 dieron detalles sobre los protocolos que se siguen en las escuelas, y los procedimientos que se llevan a cabo para llevar el control y para pasar a la virtualidad en caso de que sea necesario.

Desde el regreso de la presencialidad en los colegios, se trabaja bajo estrictos protocolos para que los niños tengan una presencialidad segura: “Desde el inicio de la presencialidad trabajamos con un protocolo provisto a todos los colegios” manifestó Analía García, quien está a cargo del área de Municipio Saludable. El objetivo es tener un control exacto de la situación de cada colegio, “Los padres se van a encontrar con casos de contactos estrechos aislados y burbujas aisladas, pero nosotros identificamos la situación de cada institución, se analiza toda la información, porque muchas veces sucede que el docente o alumno con síntomas dejó de asistir varios días antes por lo que no representa un contagio. Hay un seguimiento y un análisis que se verifica antes de tomar decisiones” agregó García quien aseguró que los colegios son espacios seguros.

Por su parte, la delegada administrativa de la DGE Magalí Oneschuk, dijo: “Se está trabajando en conjunto para que se cumpla el protocolo. Junto con el Dr Eduardo Noguerol realizamos un estricto control para que los chicos tengan una presencialidad segura” manifestó, a la vez que agregó que es importante que los chicos asistan para garantizar su educación, siempre analizando la situación epidemiológica de cada institución: “Hoy solo tenemos tres escuelas cerradas de acuerdo a su situación epidemiológica, si hay más colegios cerrados es por una cuestión organizacional de cada una” concluyó Oneschuk. Cabe destacar que en caso de que sea necesario, los colegios afectados vuelven a trabajar desde la virtualidad.

El Dr Eduardo Noguerol, Referente Escolar de Seguimiento Covid-19, también se refirió a la situación actual: “Se analiza la situación escuela por escuela, y sobre todo si hay contagio intra institucional, si esto no existe no hay alerta y no hay posibilidad de cerrar la escuela. El colegio se cierra si se sospecha de que hay un contagio dentro de la escuela” explicó Noguerol. Es de destacar que mayormente los contagios provienen de afuera, no dentro del colegio, ya que se cumplen con los protocolos.

“Si el directivo o docente detecta que un alumno, o un maestro, tiene un síntoma, se aísla a toda la burbuja y se contacta a los padres para que sea visto por un médico que determine si es conveniente hisopar o no. Si es positivo, la burbuja sigue aislada, en caso contrario vuelve todo a la normalidad” cerró el Dr Eduardo Noguerol.