Murieron 557 personas por coronavirus, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia

23 de Abril - Con estas cifras suman 61.176 los fallecidos y 2.824.652 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Otras 557 personas murieron y 27.884 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández volvió a defender la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y advirtió que el virus "no se fue" si no que, por el contrario, "vuelve y con más virulencia".



En tanto, según las cifras oficiales informadas, el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 61.176, en tanto que los contagiados llegaron a 2.824.652.



El Ministerio de Salud indicó que son 4.805 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 66,5% en el país y del 76,2% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



Este viernes se registraron en la provincia de Buenos Aires 14.233 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 2.929; en Catamarca, 201; en Chaco, 251; en Chubut, 295; en Corrientes, 372; en Córdoba, 1.850; en Entre Ríos, 671; en Formosa, 112; en Jujuy, 74; en La Pampa, 181; en La Rioja, 64; en Mendoza, 1.106; en Misiones, 110; en Neuquén, 331; en Río Negro, 299; en Salta, 249; en San Juan, 367; en San Luis, 720; en Santa Cruz, 204; en Santa Fe, 1.928; en Santiago del Estero, 245; Tierra del Fuego, 145; y en Tucumán 947.

En este contexto, el presidente Fernández volvió a defender la medida con la que dispuso la suspensión de clases presenciales en el AMBA hasta el próximo viernes 30 para mitigar la expansión de la segunda ola de la Covid-19 y dijo que el virus "no se fue" si no que, por el contrario, "vuelve y con más virulencia".



"Cuando tomé la decisión de no seguir con las clases presenciales fue producto de haber visto que el crecimiento en 20 o 30 días de contagios en el AMBA de los chicos hasta 19 años era superior al 200 por ciento", explicó el mandatario en declaraciones formuladas en Rosario, al participar de una reunión del Gabinete Federal en esa ciudad.



"¿Me hago el distraído? ¿Miro las encuestas? ¿Qué hago?", se preguntó el mandatario.

En esa línea, agregó: "Llamo a los que saben y me dicen que, cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece un tercio más y lleva virus encima".



Campaña de vacunación

Argentina, en tanto, contará desde mediados de la próxima semana con casi 10 millones de vacunas para la lucha contra la pandemia, cuando reciba un millón de dosis elaboradas por el laboratorio Sinopharm, de China.

La nueva partida arribará en tres vuelos que estarán aterrizando en Ezeiza el domingo, el lunes y el miércoles y, de esa manera, el país habrá llegado a sumar 9.932.600 vacunas para el combate de la Covid-19.

El primero de los tres vuelos partió este viernes a las 13.42 desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Beijing, donde tiene previsto arribar este sábado, luego de una escala técnica en Madrid.

La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-FVH, despegó del aeropuerto internacional de Ezeiza bajo el número AR 1060, con destino primario al aeropuerto internacional de Barajas, en la capital española, llevando en sus bodegas una carga de semillas.

Las vacunas que llegarán en este y otro vuelo de la línea de bandera y en uno de la compañía alemana Lufthansa, se aplicarán a personas que ya recibieron la primera de las dos dosis de Sinopharm.



La segunda ola de contagios

Los expertos, mientras tanto, señalan que el promedio de edad de los pacientes con coronavirus internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) descendió en esta segunda ola.

Intensivistas e infectólogos establecieron como posibles causas el hecho que existe un gran número de personas jóvenes contagiadas y que gran parte de los mayores de 70 años ya fueron vacunados, lo que hace que no desarrollen formas graves de la enfermedad, además de que sostienen los cuidados.

"Estamos viendo que el promedio de edad es menor de 60 años, incluso hay lugares donde tenemos pacientes de 40, 45 años con cuidados intensivos. El año pasado la media que nosotros teníamos era de alrededor de 70", describió a Télam Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).