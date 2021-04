Cecsagal ofrece alternativas online para realizar trámites y consultas

Alvear

16 de Abril - Desde la Cooperativa informaron cómo se trabaja para que el asociado cuente con la alternativa de gestionar todo tipo de trámites desde su casa y de manera online.

Con el objetivo de mantener los cuidados sanitarios necesarios, es que Cecsagal mantiene y potencia sus canales de gestión online para brindar la oportunidad de realizar cualquier trámite, incluidos los pagos de las factura, desde la comodidad del hogar.

Cabe destaca que la Cooperativa está trabajando con un estricto protocolo para garantizar la prestación de los servicios, por ello es que el personal se encuentra dividido en burbujas para asegurarse que siempre haya disponibilidad para atender consultas e inquietudes, y por otra parte, se han dispuesto todas las herramientas en las redes para que haya comunicación con sólo un click o a través del WhatsApp, para que la gestión de trámites sea efectiva y directa. Para ello, el personal de la Cooperativa está dispuesto a atender y responder cada una de las dudas de los usuarios.

El Gerente Carlos González dio detalles de los números de contactos para aquellos que necesitan resolver algún problema vinculado a este sector y dijo que “”El 0800 quedó como único número en el Sector de Internet, el otro número ya no se usa. Esto lo decidimos porque podemos anexar muchas líneas, incluso el personal que se encuentra en la casa lo puede atender, es decir que tiene muchas ventajas”.

Cómo descargar la factura On line?

1. Ingresá a www.cecsagal.com.ar

2. Hace Click en "Descargá tu Factura, de Internet o Energía"

3. Registrate: Con el número de Cuenta en el caso de Internet o con la Ruta o Folio, en el caso de la electricidad (estos datos figuran en la parte superior de la Factura).



Cómo abonar tu Factura On line?

1. Ingresá a www.cecsagal.com.ar

2. Hace Click en la imagen "Pagá tu Factura aquí"

3. Ingresá el Código de pago electrónico que figura en tu factura

4. Hace Click en Pagar



Contratar servicio de Internet

Debes comunicarte al 0800 o escribiendo a internet@cecsagal.com.ar



Trámites administrativos y resolución de consultas

Se puede obtener el turno de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, a través de WhatsApp: 2625-601102 y 2625-548433



Para reclamos o urgencias

La Guardia está disponible las 24 hs del día. Debés comunicarte al teléfono 423079 o a la linea rotativa 0800 266 4239