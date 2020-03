Mayra, de Tupungato, es la nueva Reina Nacional de la Vendimia

Noticias

8 de Marzo - La Reina Nacional de Vendimia 2020 Mayra Tous es periodista y profesora de danzas. Le faltan apenas 4 materias para obtener la licenciatura en Comunicación Social y planea hacer un postgrado en comunicación institucional.

Fue coronada el sábado por la noche en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020.

Vive en el distrito de El Peral, al que representó: "El Peral está a 5 kilómetros de la ciudad de Tupungato. Allí está el teatro griego municipal, el Regimiento de Montaña 11 y un museo histórico muy interesante”, cuenta la soberana, consagrada en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020.

Su padre es comerciante, su madre es docente y tiene dos hermanos, de 20 y 11 años.

Ya ha realizado algunos trabajos de locución, pero dice que su vocación es la comunicación institucional. “Los medios me gustan, pero me gusta más manejar la comunicación de empresas. Hice prácticas en una bodega de Tupungato, en el Área de marketing y comunicación, y me gustó mucho. Además el mundo del vino que me encanta”, explicó en una entrevista previa a la elección y su coronación.

Cuenta que “es hermoso ingresar por la ruta 86, por el camino de Los Cerrillos, y ver Cristo abrazando al valle… Después seguir por calle Correa, por calle Belgrano y meterse en la ciudad, con muchísimas actividades y atractivos… Y después seguir por la ruta 89, el famoso Camino del Vino, y ver todas las ofertas habidas y por haber en bodegas y gastronomía”.

Por eso es que dice que “Tupungato está en camino correcto, en pleno crecimiento, como todo el Valle de Uco”.

