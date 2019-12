Continúa la campaña de prevención de accidentología vial

Alvear

29 de Diciembre - Tras el éxito logrado durante Navidad, en la que no hubo accidentología en nuestro departamento, la campaña continúa durante este fin de semana.

Las sucesivas campañas realizadas en nuestro departamento, que tienden a prevenir accidentes viales por culpa del alcohol, demostró un gran éxito durante Navidad, ya que no se registró ningún tipo de incidente. Por ello es que la campaña se refuerza para Año Nuevo: “Estamos redoblando la apuesta para estas fiestas para que la gente salga prevenida, hoy agregamos la parte de Narcocriminalidad con un can que realiza el control en cuanto al transporte de sustancias” explicó el Coordinador de Prevención de Adicciones Rogelio Guerrera, quien se sintió satisfecho ya que no encontraron ningún positivo en alcoholemia.

Desde el Todos Somos Parte, se expresó Gladys Gallardo, quien dijo: “Estamos concientizando a la gente, y explicándoles que no hay que beber, no solo durante las fiestas, sino nunca” manifestó. Desde el grupo también se trabaja en todo tipo de adicciones, además durante la campaña se entregaron calcos con leyendas concientizadoras para pegar en los vehículos.